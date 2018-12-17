ميثاء بنت محمد تقود الإمارات لصدارة دولية البولو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدر فريق الإمارات للبولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو التي تتواصل منافساتها في نادي غنتوت بالتنسيق مع جمعية الإمارات للبولو وبرعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي تزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ47، والمقامة تحت شعار (هذا زايد.. هذه الإمارات).

وجاءت صدارته بفوزه الثاني على التوالي في البطولة على حساب فريق أبوظبي (حامل اللقب) بنتيجة 11/‏‏9، وبذلك يبقى فريق أبوظبي بخسارته الأولى وصيفاً بفارق الأهداف من فريقي الحبتور وغنتوت فيما تضاءل أمل فريق ديزرت بالم بالتأهل باحتلال المركز الخامس الأخير من دون انتصار حتى الآن.

وفي المباراة الثانية استطاع فريق غنتوت أن يفوز على فريق الحبتور 8/‏‏7. وتستأنف مباريات البطولة بعد ظهر اليوم حيث يلتقي أبوظبي والحبتور ويلعب غنتوت أمام ديزرت بالم.