ولي عهد رأس الخيمة يهنئ فيصل الزعابي بذهبية بطولة العالم للقوة البدنية

المصدر: رأس الخيمة- وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في الديوان الأميري أمس، البطل الإماراتي فيصل الغيص الزعابي لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام والقوة البدنية، يرافقه مساعد مدربه الكابتن سعيد الماس، وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة اللاعب على إنجازه الدولي الكبير، الذي تحقق من خلال فوزه بالميدالية الذهبية لأول مرة على المستويين المحلي والعربي، متمنياً سموه له التوفيق والنجاح ومواصلة النجاح والإبداع في كل البطولات من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الدولة في المحافل الدولية.

وكان فيصل الغيص الزعابي أهدى الإمارات الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقوة البدنية في «البرنج بريس»، التي أقيمت في العاصمة الفنلندية «هلسنكي» بوزن 83 كجم رافعاً وزناً قدره 190 كجم.