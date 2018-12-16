مان سيتي يستعيد صدارة «البريميرليغ» مؤقتاً

المصدر: مانشستر - وكالات

استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب صدارة بطولة إنجلترا مؤقتاً بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يلعب اليوم مع مانشستر يونايتد، بفوزه على ضيفه إيفرتون 3-1 في افتتاح المرحلة السابعة عشرة على ملعب الاتحاد أمس.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جابرييل جيسوس في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أضاف جيسوس الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 50، ثم سجل دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الوحيد لإيفرتون في الدقيقة 65 قبل أن يحسم البديل رحيم سترلينغ المباراة تماماً بالهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وعوّض سيتي سقوطه الأسبوع الماضي للمرة الأولى هذا الموسم أمام تشلسي صفر-2، وحقق فوزه الرابع عشر. فيما لقي إيفرتون خسارته الخامسة واحتفظ بالمركز السابع مؤقتاً.

واستهل المدرب الإسباني لمانشستر سيتي خوسيب غوارديولا المباراة من دون المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ولاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين العائدين من إصابة، واللذين شاركا في التمارين التي سبقت المباراة. وأشرك دي بروين في الشوط الثاني بدلاً من الجزائري رياض محرز.

كذلك أبقى كل من المهاجم رحيم سترلينغ (أشركه في الشوط الثاني بدلاً من الألماني لوروا سانيه)، والمدافع جون ستونز على دكة البدلاء.