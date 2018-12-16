فوز صعب للعين والجزيرة والوصل في دوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حقق العين فوزاً صعباً على النصر 3-2 مساء أول من أمس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، وحصل العين على نقطتين ورفع رصيده إلى 8 نقاط، وحصل النصر على نقطة واحدة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط.

وتمكن العين من حسم الشوط الأول من المباراة التي جرت على ملعب صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، بنتيجة 25-21، ولكنه خسر الشوطين التاليين 20-25 و23-25، قبل أن يحسم الشوط الرابع 26-24، ثم الشوط الخامس الأخير 15-13.

وضمن الجولة نفسها، فاز الجزيرة على حتا 3-2، وحصل الجزيرة على نقطتين رافعاً رصيده إلى 8 نقاط، وحصل حتا على نقطة رفع بها رصيده إلى 4 نقاط.

كما فاز الوصل على الوحدة 3-2، وحصل الوصل على نقطتين رافعاً رصيده إلى 5 نقاط، وحصل الوحدة على نقطته الأولى في الموسم الحالي.

فيما خسر بني ياس حامل اللقب، 0-3 أمام شباب الأهلي، والذي حصل على 3 نقاط كاملة رفع بها رصيده إلى 6 نقاط، وتجمد رصيد بني ياس عند 3 نقاط.