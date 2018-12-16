المرستاني بطل «أبوظبي للألعاب الإلكترونية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج السعودي مهند مازن المرستاني بلقب البطولة الرياضية الإلكترونية (ميدل أوف هونر) التي اختتمت، مساء أول من أمس، بخيمة دوو بجزيرة ياس، برعاية نادي الجزيرة في أبوظبي، وبإشراف شركة (PLG) غراند سلام لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية العالمية، والتي بدأت تصفياتها التمهيدية بصالة نادي الجزيرة، وشملت عدة منافسات رياضية، بمشاركة أكثر من 950 لاعباً من مختلف دول العالم في مقدمتهم شباب الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وبلغت جوائزها 200 ألف دولار، وحل في المركز الثاني اللبناني وليد خالد عثمان، وجاء ثالثاً البريطاني هاري راسل.

وشملت المنافسات بطولة (البلاستيشن فيفا)، والألعاب الإلكترونية القتالية والشطرنج الإلكتروني وغيرها من الرياضات الحديثة، والتي ضمت أفضل اللاعبين في العالم.