تدريبات لمعالجة أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شارك الأطباء والممرضون في الإمارات، خلال هذا الأسبوع، في جلسات تدريبية حول كيفية علاج أصحاب الهمم وأساليب تقديم الرعاية الطبية لهم، وذلك تحت إشراف فريق طبي متخصص في معالجة المرضى من ذوي الإعاقة الذهنية، استعداداً لاستضافة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذي يشهد مشاركة 7500 رياضي من 192 دولة، من 14 إلى 21 مارس العام المقبل.

وكان الأطباء المكلفون من الشركاء الاستراتيجيين للأولمبياد الخاص لالألعاب العالمية أبوظبي، إضافة إلى المتطوعين من قطاع الرعاية الصحية، قد تعرفوا على كيفية إجراء الفحوصات الطبية لرياضيي الأولمبياد الخاص في ما يتعلق بالعديد من الحالات الصحية والأمراض.

وانطلق برنامج «تدريب المدربين» تحت إشراف الدكتور ماثيو هولدر، المستشار الطبي العالمي في الأولمبياد الخاص الدولي.