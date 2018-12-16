الإطلاق الرسمي لصندوق دعم ورعاية الموهوبين اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تطلق الهيئة العامة للرياضة، صباح اليوم، صندوق دعم ورعاية الموهوبين الرياضيين من خلال حفل رسمي تحت رعاية وحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، وذلك بفندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، ويعقب الحفل مؤتمر صحافي، للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصندوق.

يذكر أن الحفل سيتضمن فيلماً افتتاحياً يعكس اهتمام القيادة ودعمهم للرياضة الإماراتية والموهوبين الرياضيين، وتطلعاتهم المستقبلية تجاههم، بالإضافة إلى عرض فني مفصّل من اللجنة المكلفة بإدارة الصندوق، ووضع لوائحه الفنية لأهم ما ترتكز عليه اللائحة الخاصة بالصندوق ومراحل إعدادها، بالإضافة إلى تكريم رسمي للشركات ورجال الأعمال الداعمين للصندوق، وستختتم الفعاليات بمؤتمر صحافي.