هيرشيزر أسطورة البيسبول الأميركية في ضيافة طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضافت طيران الإمارات، التي ترعى فريق «لوس أنجليس دودجرز»، أمس أسطورة البيسبول أوريل هيرشيزر، ونجمي الفريق واللعبة روس ستريبلينغ وبوب غيرين في دبي.

وأتيحت الفرصة أمام العائلات والأصدقاء من جميع الأعمار لمقابلة اللاعبين، والحصول على تواقيعهم ومشاهدة المباريات، وتلقي إرشادات منهم.

وكانت طيران الإمارات ونادي دودجرز لوس أنجليس دودجرز قد أبرما شراكة منذ عام 2016 بهدف دعم جهود تطوير لعبة البيسبول في الإمارات. واستفاد اللاعبون الصغار منذ ذلك الحين، من برامج التوجيه وأحدث المرافق والتجهيزات والحصص التدريبية الخاصة.