غلبيرتو وسيط في صفقة الأهلي الجديدة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يتوسط الأنغولي غلبيرتو دا سيلفا ظهير أيسر الأهلي السابق، لإنهاء صفقة انضمام مواطنه جيرالدو دا كوستا، لاعب أول أغسطس الأنغولي، للنادي المصري في الانتقالات الشتوية.

وعقد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي مساء أمس جلسة مع مسؤولي النادي، للاتفاق على تفاصيل العقد. وطلب النادي الأنغولي 800 ألف دولار، مقابل الاستغناء عن اللاعب وهو المبلغ الذي يسعى الأهلي لتخفيضه، وفي حال نجاح انتقال اللاعب، فإنه لم يتمكن من المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الحالي، لكونه شارك مع فريق أول أغسطس في النسخة نفسها.