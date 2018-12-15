نجوم العالم يشاركون في مهرجان «عام زايد» الرياضي بكينيا

المصدر: كوالي - البيان الرياضي

ينطلق صباح اليوم في مدينة كوالي الكينية مهرجان عام زايد الرياضي 2018، تحت رعاية خالد خليفة عبدالله راشد المعلا سفير الإمارات لدى كينيا وحضور سالم مفوريا حاكم المدينة.

ويشتمل المهرجان على عدة فقرات رياضية ويختتم بالسباق الرئيسي لمسافة 10 كلم، بمشاركة أبرز نجوم العالم، في مقدمتهم صاحب الرقم العالمي الكيني ميغا كوجو، والكيني مارك كيبتو الفائز بسباق برلين ماراثون، ومن النساء تشارك الكينية باريس جيبغاجير صاحبة الرقم العالمي في النصف ماراثون، والكينية سانسي جيبكيموي والرواندية بياتي..

كما يشهد السباق مشاركة البحريني ابرهام جيروبين بطل آسيا، ويمثل الإمارات الصاعد عبد السلام إبراهيم فارح.