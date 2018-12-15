5 عرب مرشحون للقب الأفضل أفريقياً

تقدم النجم المصري محمد صلاح، حامل اللقب، المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، بحسب لائحة من 10 أسماء نشرها الاتحاد القاري للعبة أمس، تضمنت خمسة أسماء عربية هم:
صلاح (ليفربول الإنجليزي)، ولاعب الوسط الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وقلب الدفاع المغربي مهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)، والمهاجم التونسي أنيس البدري (الترجي)، وصانع الألعاب المصري وليد سليمان (الأهلي).
وأكمل اللائحة النيجيري أليكس إيووبي (أرسنال الإنجليزي)، الكاميروني أندريه أونانا (أياكس أمستردام الهولندي)، الأوغندي دنيس أونيانغو (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي)، الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (أرسنال الإنجليزي)، والسنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول.