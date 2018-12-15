آلان جيريس: عملت في أفريقيا كثيراً.. لكن تونس تختلف

المصدر: تونس - صالح قادري

أكد آلان جيريس المدير الفني الجديد للمنتخب التونسي لكرة القدم، أنه لم يتردد في قبول عرض الاتحاد التونسي، لأنه عادة ما يتم التعاقد معه من أجل تكوين منتخب، لكن المنتخب التونسي الحالي جاهز ويضم في صفوفه لاعبين ممتازين يتألقون في الدوريات العربية والأوروبية.

وأضاف جيريس أنه قضى سنوات طويلة في العمل في وسط أفريقيا لكن هذه المرة الوضع مختلف وسيعمل في بلد مغاربي يوجد على حوض البحر الأبيض المتوسط، وتمنى أن يكون في مستوى توقعات الاتحاد التونسي وجماهير منتخب النسور.

جاء ذلك خلال تقديم الدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، الفرنسي آلان جيريس المدير الفني الجديد لمنتخب النسور رسمياً للإعلاميين، وقال الجريء إن اختيار المدرب الفرنسي صائب لتمتعه بخبرة وفيرة، ومعرفته الكبيرة بكرة القدم الأفريقية.