اتحاد الكرة يكرّم فكري صالح

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

كرّم اتحاد كرة القدم الإماراتي فكري صالح المدرب الأسبق لحراس مرمى منتخب مصر في احتفال أقيم بمدينة الإسكندرية على هامش دورة حراس المرمى التي تختتم اليوم.

وقام المحاضر الآسيوي حسن إسماعيل المقيم بتقديم درع اتحاد الكرة هدية تذكارية، وأعرب عن سعادته بالتواجد في هذه المناسبة التي تشهد تكريم أحد رموز التدريب في الوطن العربي وأفريقيا، والذي أثرى مجال تدريب حراس المرمى بخبراته الكبيرة.

وأشاد حسن إسماعيل بفكرة حفل التكريم لرمز رياضي عربي كانت وما زالت له بصمات في تدريب منتخب مصر الأول ومنتخبات عربية مع الراحل محمود الجوهري في رحلة تدريبية امتدت لـ 40 سنة، إضافة إلى أن توقيت إقامة الحفل كان خلال أول أيام دورة حراس المرمى وبحضور رؤساء الأندية المصرية والعربية والمدربين المشاركين بالدورة.