2.14 مليار دولار لوسطاء الأندية منذ 2013

المصدر: باريس - أ ف ب

حصل وسطاء يمثلون مصالح أندية كرة القدم، على 1,8 مليار يورو (2,14 مليار دولار أميركي) في انتقالات اللاعبين منذ يناير 2013، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا)، في بيان نشره أمس، بيد أنه لم يوضح المبالغ التي تلقاها الوسطاء الممثلون للاعبين.

وشرح فيفا: «منذ 2013، ضلع وسيط على الأقل في 16825 انتقالاً، من أصل 86212 (19,5 %)... تم دفع 1,8 مليار يورو لوسطاء الأندية». وأضاف البيان «اعتمد 1060 نادياً من أصل 7457، على وسيط واحد على الأقل في الفترة الممتدة ست سنوات.. من أصل 44913 لاعباً ضالعاً في تلك الانتقالات، تم تمثيل 9652 لاعباً على الأقل بوسيط».