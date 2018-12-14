اليابان.. مسك ختام جولة كأس آسيا

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

وصلت جولة كأس آسيا إلى اليابان في المحطة الأخيرة من جولتها حول القارة، قبل أن تنتقل على متن طيران الإمارات الأربعاء المقبل إلى دبي.

وتم تصميم كأس جديدة للبطولة، وأعلن عنها خلال مراسم قرعة كأس آسيا الإمارات 2019 في برج خليفة خلال شهر مايو الماضي، قبل أن تبدأ جولة الكأس من الصين وتسافر لاحقاً إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وانطلاقاً من الزخم المتزايد حول البطولة وتنامي حجمها، كان الاتحاد الآسيوي قد قرر أن يصنع كأساً جديدة للمرة الأولى منذ النسخة الافتتاحية عام 1956. وقامت شركة عالمية متخصصة في أعمال الفضة بتصنيع الكأس ذات التصميم الفريد، والتي تمثل روح ثاني أقدم البطولات القارية في كرة القدم.

وقال داتو وندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «نتوجه بالشكر لجميع شركائنا التجاريين على مشاركتهم بفخر في عرض هذا الإرث الحسّي لكأس آسيا، وكذلك لدورهم في تقريب البطولة من جمهور الكرة في جميع أنحاء القارة».

وأضاف داتو: «لقد أكدت رؤية وهدف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طموحاتنا في رفع مستوى المنافسة للاعبينا ومنتخباتنا وجماهيرنا الشغوفة، ويعتبر دعم شركائنا التجاريين دليلاً على التقدم اللافت للنظر الذي حققته بطولة كأس آسيا».