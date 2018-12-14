انطلاق محاور دورة الرخصة «سي» لمدربات الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت بمقر اتحاد الكرة بدبي محاور دورة الرخصة «سي» لمدربات كرة القدم النسائية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولجنة كرة السيدات، بمشاركة 21 مدربة من الإمارات والسعودية والسودان والمغرب إلى جانب مشاركة لاعبات منتخبنا الوطني الأول للسيدات ومعلمات التربية البدنية من وزارة التربية والتعليم. وتحاضر بالدورة التي تستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري المحاضرة الآسيوية حورية الطاهري.