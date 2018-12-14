«ديربي تونس» 6 يناير

المصدر: تونس - صالح قادري

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم أن تجرى مباراة ديربي العاصمة المؤجلة بين الترجي التونسي والنادي الأفريقي يوم 6 يناير المقبل وكلاسيكو النادي الأفريقي والنجم الساحلي يوم 16 من الشهر نفسه.

من جانب آخر انتظر الاتحاد المنستيري الجولة الثانية عشرة لبطولة الاتحاد الأولى كي يحقق أول فوز له منذ بداية الموسم وذلك في المباراة التي جمعته أول من أمس بضيفه اتحاد تطاوين، وفاز بأربعة أهداف دون رد، سجل ثلاثة منها حسن المسعدي والرابع بإمضاء علي العمري. من جهته حقق نادي حمام الأنف أول فوز له على ميدانه وأمام جماهيره وذلك في المباراة التي جمعته أول من أمس بضيفه الملعب القابسي بنتيجة هدف دون رد سجله طارق القوضاعي.