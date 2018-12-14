500 ألف دولار لبيع مهاجم «المريخ»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن مجلس إدارة نادي المريخ عن تسويق مهاجم الفريق محمد عبد الرحمن بمبلغ 500 ألف دولار، بشرط تجديد التعاقد معه قبل إطلاق سراحه.

وتلقى مجلس المريخ عدداً من العروض من أندية تنوي التعاقد مع محمد عبد الرحمن، ووجدت الخطوة ترحيباً من قبل إدارة النادي، ونجح اللاعب في قيادة فريقه إلى دور الثمانية من كأس زايد عندما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة فريقه أمام اتحاد الجزائر بالخرطوم.

وكان محمد عبد الرحمن قد تلقى عرضاً في الموسم الماضي للاحتراف بأحد الأندية السعودية إلا أن مجلس المريخ رفض الخطوة.

يذكر أن عقد محمد عبد الرحمن مع نادي المريخ ينتهي في مايو المقبل.