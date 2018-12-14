ديوكوفيتش وهاليب الأفضل في 2018

المصدر: لندن- أ ف ب

اختار الاتحاد الدولي لكرة المضرب الخميس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والرومانية سيمونا هاليب أفضل لاعبين لسنة 2018.

وهذه المرة السادسة يتم اختيار ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً أفضل لاعب على مدار السنة، والأولى بالنسبة لهاليب المصنفة أولى عالمياً أيضاً.

وقال ديوكوفيتش، العائد إلى صدارة ترتيب اللاعبين المحترفين بعد معاناة مع الإصابة «إنه شرف عظيم لي اختياري الأفضل مجدداً من قبل الاتحاد الدولي لكرة المضرب». بدروها قالت هاليب: «إنه شرف عظيم لي الفوز بهذه الجائزة للمرة الأولى. كانت سنة لا تصدق بالنسبة إليّ، أحرزت فيها باكورة القابي في الغراند سلام في رولان غاروس، وأنهيتها متصدرة ترتيب المصنفات».