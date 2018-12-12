ميثاء بنت محمد تقود الإمارات للفوز في «دولية البولو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للفوز على فريق غنتوت 8-7 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأول في الجولة الافتتاحية الثانية لبطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو المقامة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بتنظيم إدارة النادي ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، التي تتزامن مع احتفالات البلاد باليوم الوطني 47.

وقدم الفريقان مباراة جيدة نال فيها الإمارات الأفضلية حتى بداية الشوط الثاني، الذي كان متقدما فيه بثلاثية بيضاء، ولكن فريق غنتوت نجح في العودة وتعديل النتيجة قبل أن يعود الإمارات من جديد لفرض أسلوبه وتحقيق فوزه الثمين الأول في البطولة.

وفي لقاء الافتتاح الأول فاز الحبتور على ديزرت بالم بالهدف الذهبي بعد مباراة قوية أقيمت من 5 أشواط انتهت 8-8 ليفوز بعدها الحبتور بالهدف الذهبي بقيادة نجمه حبتور الحبتور، ملحقا الخسارة بفريق ديزرت بالم الذي قاده نجمه راشد البواردي المصنف الأول في الإمارات ورقم 51 عالميا.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية من البطولة بعد ظهر اليوم .