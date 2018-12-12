أبطال أوروبا.. جولة الكبرياء

المصدر: أمستردام- ف ب

يخوض كبار القارة العجوز جولة الكبرياء الليلة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يبدو ليون الفرنسي الأقرب لنيل البطاقة الأخيرة إلى الدور ثمن النهائي، لكن مهمته ستكون شاقة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسمت سبع بطاقات من ثمانٍ في المجموعات الأربع التي تختتم الدور الأول الليلة، لكن الصدارة لا تزال على المحك في الخامسة بين بايرن ميونيخ الألماني ومضيفه أياكس أمستردام الهولندي، والثامنة بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأيضا في المجموعة السادسة بين مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ضمن تأهله ويحظى بأفضلية الصدارة، لكنه سيفقدها في حال خسارته الليلة أمام هوفنهايم الألماني، وفوز ليون.

وستكون مواجهة المجموعة الخامسة في «يوهان كرويف أرينا» الأبرز بين فريقين عريقين حصدا معا 9 ألقاب في أهم مسابقة للأندية، لكن اللقب الأخير لأياكس يعود الى عام 1995 ولبايرن الى عام 2013.

وسيكون التعادل كافيا لبايرن لينهي دور المجموعات في الصدارة كونه يتقدم على مضيفه الهولندي بفارق نقطتين، لكن مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش يريد المحافظة على وتيرة إيجابية بدأت مع الفوز الكاسح على بنفيكا البرتغالي 5-1 في الجولة السابقة.

وفي المجموعة السادسة، يأمل مانشستر سيتي الإفادة من مباراته وضيفه هوفنهايم الألماني متذيل الترتيب للنهوض سريعاً من الهزيمة الأولى له في الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك على تشلسي 2-صفر السبت. ويتصدر سيتي بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الفرنسي الذي يملك أفضلية المواجهتين المباشرتين (فاز 2-1 ذهاباً في مانشستر وتعادلا إياباً 2-2).