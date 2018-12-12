جيمس يطيح غريمه وايد

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

حسم ليبرون جيمس المواجهة الأخيرة مع غريمه دواين وايد، بقيادته فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على ضيفه ميامي هيت 108-105 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وشهدت المباريات، فوز غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 116-108، بينما تفوق ميلووكي باكس على ضيفه كليفلاند كافالييرز 108-92.

في المباراة الأولى، تجددت المواجهة بين الصديقين جيمس ووايد اللذين بدآ مسيرتهما في العام نفسه (2003)، وتزاملا خلالها في صفوف ميامي وقاداه إلى لقب الدوري مرتين توالياً (2012 و2013).

وكانت مباراة أمس الأخيرة بين اللاعبين، مع اعتزام وايد الاعتزال بنهاية الموسم. وقاد جيمس فريقه للفوز بتسجيله 28 نقطة.