شرطة دبي تكرم فرق «تحدّي دبي للياقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نيابة عن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كرم اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، فرق العمل التي ساهمت في تحقيق إنجازات نوعية ضمن مشاركة شرطة دبي في مبادرة «تحدّي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وكرم مساعدا القائد العام 77 من العنصر النسائي اللواتي تمكن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر سحب طائرة بوينغ 777-300 أي ار.كما وكرم الفريق الذي سحب باخرة تزن 335 طناً .