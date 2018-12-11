رونالدو يحث ميسي على اللعب في إيطاليا

المصدر: ميلانو ـ أ ف ب

حثَّ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، منافسه نجم برشلونة الإسباني الدولي الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي على أن يحذو حذوه ويخوض تحدياً جديداً في مسيرته الكروية بعيداً عن الليغا الإسبانية. وقال رونالدو (33 عاماً) أمس «أتمنى أن يأتي إلى إيطاليا يوماً ما. آمل في أن يقبل التحدي مثلي، لكن إذا كان سعيداً هناك فإنني أحترم ذلك».

وشهدت السنوات العشر الأخيرة منافسة شديدة بين رونالدو وميسي مع فريقيهما الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، وفرضا سيطرتهما على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (5 مرات لكل منهما)، قبل أن يكسر الدولي الكرواتي لوكا مودريتش هيمنتهما هذا العام بعد قيادته منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا الصيف الماضي.

ورداً على سؤال حول افتقاده لميسي (31 عاماً) الذي يدافع عن ألوان برشلونة منذ بداية مسيرته، قال رونالدو «كلا، ربما هو الذي يفتقدني...».

وأضاف الدولي البرتغالي الذي انضم هذا الموسم إلى يوفنتوس قادماً من ريال «لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ولمنتخب بلادي، بينما هو لا يزال في إسبانيا». وأردف قائلاً «ربما يحتاج إلي أكثر... بالنسبة لي، الحياة تحدٍ، وأنا أحب ذلك وأحب أن أجعل الناس سعداء».