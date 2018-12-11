ديون المريخ السوداني لا تنتهي

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

تواصلت مطالبات اللاعبين والمدربين الأجانب بمستحقاتهم المالية، والتي شكلت حصاراً اقتصادياً على ناد جعله ضيفاً دائماً في قائمة المطالبات المالية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فقد تسلّم نادي المريخ شكوى لاعبه السابق دونو كوكو، والتي طالب فيها بمستحقاته المالية، وبحسب مصادر من نادي المريخ فإن الأخير استلم الشكوى وبدأ في الرد عليها.

فيما أكدت مصادر أن المريخ مطالب بسداد مستحقات نادي سيماسي التوغولي والذي يطالب بمبلغ وقدره 10 آلاف دولار نظير إكمال إجراءات انتقاله لنادي المريخ في وقت سابق. يذكر أن المريخ تعاقد مع دونو كوكو في مايو الماضي، وفسخ التعاقد معه بناء على توصية التونسي يامن الزولفاني.