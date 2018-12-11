9 يناير تحديد منظم «أمم أفريقيا 2019»

المصدر: باريس - أ ف ب

كشف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أحمد أحمد، أمس، أن اسم البلد المضيف لنسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سيعلن في التاسع من يناير المقبل، مؤكداً عدم وجود أي طلب ترشح رسمياً بعد للاستضافة بعدما سحب الاتحاد القاري التنظيم من الكاميرون.

وسحب الاتحاد القاري أواخر نوفمبر تنظيم البطولة المقبلة من الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني، وذلك قبل سبعة أشهر فقط من موعدها المقرر بين 15 يونيو و13 يوليو.

وعن عدد ملفات الترشيح التي تسلمها الاتحاد القاري للعبة، أجاب أحمد «بحسب معلوماتي، وصلتنا رسالتان أو ثلاث رسائل للإعراب عن اهتمام». وفي حين تشير التقارير الصحافية الى أن المغرب وجنوب أفريقيا هما الأوفر حظا لنيل استضافة نسخة 2019.