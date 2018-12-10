9 آلاف دولار غرامة على الحضري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري، تغريم الحارس عصام الحضري 9 آلاف دولار وعرضه للبيع، على خلفية رفضه المثول للتحقيق، وقال المستشار القانوني للنادي، إن الحارس متغيب عن التدريبات منذ فترة، ويقوم المجلس بإخطار اتحاد الكرة يومياً بتغيبه، مع توقيع غرامة يومية تصل إلى ألف دولار، فضلاً عن التقدم بشكوى ضد الحضري بسبب الظهور الإعلامي، من دون الحصول على إذن كتابي، بما يخالف لائحة النادي، وأكد، «النادي لا يشرفه تواجد الحضري».

وبدأت أزمة الحارس المخضرم مع ناديه، عقب تخلفه عن السفر مع الفريق إلى بروندي، لمواجهة ماسيغير في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وأكد الحارس حينها أن الأمر كان بسبب مرض والدته.

من ناحية أخرى يسيطر لاعبو فريق الزمالك على قائمة هدافي الدوري الممتاز، بعد خوض الفريق 14 جولة في المسابقة، ويتصدر قائمة الهدافين، مدافع الفريق محمود علاء، برصيد 7 أهداف، ويأتي خلفه الثنائي، محمود عبد المنعم «كهربا»، ويوسف إبراهيم «أوباما»، بفارق هدف واحد.