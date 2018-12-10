الكونغو تنفي طلب استضافة أمم أفريقيا

المصدر: برازافيل - أ ف ب

نفت الكونغو-برازافيل على لسان وزير الرياضة، عزمها الترشح لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في كرة القدم بدلاً من الكاميرون، وذلك في تصريحات تناقض ما سبق ذكره لمسؤول في الاتحاد القاري.

وكان كونستان عمري سليماني، أحد نواب رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، قد قال في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية «أر أف إي» السبت الماضي: إن الكونغو تقدمت بترشيحها لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة في أعقاب قرار الاتحاد القاري سحب التنظيم من الكاميرون.

إلا أن وزير الرياضة الكونغولي أوغ نغويلونديليه قال في تصريحات للإذاعة نفسها: «نحن على بعد ستة أشهر من الموعد المقرر لبطولة الأمم الأفريقية، ولن يكون ممكناً بالنسبة إلينا تنظيمها بشكل لائق».

أضاف: «العكس هو الصحيح، الكونغو-برازافيل لن تكون مرشحة. هذا لن يكون ممكناً»، متابعاً: «لدينا أولويات أهم من تنظيم كأس الأمم الأفريقية».

ورداً على سؤال، رفض مسؤول في الاتحاد الكونغولي لكرة القدم التعليق على تصريحات الوزير.

وكان سليماني، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي، قد قال أول من أمس: إن الكونغو-برازافيل أبلغت المنظمة القارية كتابة بترشحها للاستضافة، متحدثاً أيضاً عن وجود «ترشيح ثانٍ» لبلد لم يحدده.