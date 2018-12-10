سترلينغ يتهم الصحافة بتغذية العنصرية

المصدر: لندن - أ ف ب

اتهم مهاجم نادي مانشستر سيتي رحيم سترلينغ الصحف الإنجليزية بتغذية العنصرية من خلال الطريقة التي تصور بها اللاعبين الشبان السود، وذلك في أعقاب تعرضه لإهانات عنصرية من مشجعين في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت أشرطة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم الدولي وهو يتعرض لإساءات لفظية من بعض مشجعي المضيف تشلسي، خلال مباراة بين الفريقين أول من أمس ضمن المرحلة الخامسة عشرة في الدوري، والتي انتهت بفوز تشلسي (2-صفر) وتكبد الضيوف أبطال إنجلترا في الموسم الماضي، خسارتهم الأولى هذا الموسم.

ويقوم نادي تشلسي والشرطة بالتحقيق في هذه الإساءات.

ولجأ سترلينغ إلى حسابه على انستغرام لتوجيه الانتقاد إلى الصحافة، مستعيداً تقارير عن قيام زميله في سيتي توسين أدارابيويو بشراء منزل فخم على رغم عدم خوضه أي مباراة في الدوري الممتاز. وأوضح «اللاعب الأسود الشاب ينظر إليه بشكل سيئ. هذا ما يغذي العنصرية والتصرف العدواني» من قبل المشجعين.

وعلق سترلينغ «لاعبان شابان في بداية مسيرتهما، يدافعان عن ألوان الفريق نفسه، أقدما على الخطوة المناسبة بشراء منزل لكن انظروا إلى الطريقة التي تبعث بها الصحف برسائلها، واحدة للاعب الأسود، وأخرى مختلفة حيال اللاعب الأبيض»، مضيفا «أعتقد ان ذلك غير مقبول». وبدا أن سترلينغ تعرض للإساءات العنصرية في مباراة أول من أمس من مشجعي تشلسي عندما اقترب من المدرجات خلف المرمى لأخذ الكرة خلال الشوط الأول من المباراة على ملعب ستامفورد بريدج اللندني.