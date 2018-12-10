الحبوب أول ضحايا الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تقدم المدير الفني لفريق الرابطة كوستي حسن الحبوب بأول استقالة في الدوري الممتاز، بعد مرور أربعة أسابيع من انطلاقة المنافسة، وقال حسن الحبوب في تصريحات إعلامية، إنه اتخذ الخطوة لعدم توفر معينات العمل، وإن فريقه تعرض للهزيمة في ثلاث مباريات بسبب تقصير مجلس الإدارة، وأضاف قائلاً: عانيت كثيراً في المرحلة السابقة، الفريق يحتاج إلى دعم في كل المراكز، وأعتقد أن الإدارة ساهمت في ذلك بسبب عدم تنفيذ التقرير الفني بشكل كامل.

وعلى جانب آخر، قال المهندس محمد عبد اللطيف هارون عضو مجلس الهلال: المحترف المالي بوبكر ديارا سيسبق ببعثة الهلال إلى تونس لمواجهة الأفريقي بذهاب الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا.