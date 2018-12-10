فابرو مدرباً للملعب القابسي

المصدر: تونس - صالح قادري

أعلن محمد العياشي العجرودي الرئيس المؤقت للملعب القابسي، إقالة المدير الفني للفريق وليد الشتاوي، وتعيين الإيطالي إنريكو فابرو بديلاً عنه، وذلك قبيل لقاء اتحاد تطاوين في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري التونسي، والتي أقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس، كما سارع مسؤولان من الفريق بتقديم استقالتيهما لعدم إشعارهما بالتغيير.

المدير الفني الجديد للملعب القابسي الإيطالي إنريكو فابرو يبلغ من العمر 59 سنة، وكانت له تجارب تدريبية في عدة فرق إيطالية أبرزها نادي لازيو، كما تقلّد بعض المهام الفنية صلب الاتحاد الإيطالي ودرب أيضاً في الجزائر، حيث أشرف على فريقي شبيبة القبائل ومولدية العاصمة.