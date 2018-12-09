شرطة أبوظبي تتألق بماراثون أدنوك

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حصدت شرطة أبوظبي نتائج متميزة في ماراثون «أدنوك أبوظبي»، حيث حاز بطي النعيمي بصدارة سباق 42 كيلو متراً، فيما حصد محمد الحساني لقب سباق 5 كيلو مترات، وإيمان الطرودي صدارة الفئة العمرية 18- 30 سيدات لسباق 5 كيلو مترات سيدات، وحصلت لبني الحلواني على وصافة الفئة العمرية 31 إلى 40 سيدات لسباق 5 كيلو مترات، وحصل حسين مراد المازم على صدارة فئة الكراسي المتحركة (أصحاب الهمم) لسباق 42 كيلو متراً، فيما حل ذيبان المهيري ثالثاً في سباق 10 كيلو مترات (فئة الكراسي المتحركة أصحاب الهمم).