الأهلي وبيراميدز يفتتحان «الميركاتو»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

افتتح ناديا الأهلي وبيراميدز «الميركاتو» الشتوي المصري، وضخ كل منهما الملايين لدعم صفوف فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتساوى الأهلي مع بيراميدز في عدد الصفقات إلى الآن، بواقع صفقتين لكل منهما، في حين لا يزال الزمالك يسعى لضم لاعبين جدد، وظفر بيراميدز بالحصول على توقيع المهاجم عمرو مرعي، قادماً من النجم الساحلي التونسي، ، وقد سعى الأهلي والزمالك للتعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجاري.

وأنفق بيراميدز أكثر من 6 ملايين دولار، لضم مرعي ومعه البوركيني إيريك تراوري، لاعب مصر المقاصة، في حين تعاقد الأهلي مع الثنائي، محمود وحيد لاعب المقاصة، وقبلها ببضعة أيام تعاقد الأهلي مع محمد محمود لاعب دجلة، مقابل مليون ونصف المليون دولار.