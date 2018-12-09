تهنئة الأم التاريخية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لم يتوقع أحد أن يحقق دبا الفجيرة الفوز بنصف درزن من الأهداف على الوحدة في دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ووصفه الجميع بالانتصار التاريخي، ولذا جاءت احتفالية «النواخذة» كبيرة في استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي بدبي.

ووسط الاحتفالات تلقى المغربي إدريس فتوحي لاعب دبا الفجيرة، اتصالاً هاتفياً من والدته، تهنئه فيه بالفوز الكبير، وهو ما دفع اللاعب إلى الاستئذان من رجال الإعلام والانصراف، حتى يتسنى له الحديث تليفونياً. فتوحي، الذي كان نجم المباراة الأول بتحركاته، وهدفيه في الدقيقتين 67 و77، أكمل مكالمته الهاتفية، وهو يغادر استاد مكتوم بن راشد في سيارة خاصة مع أحد الأصدقاء.