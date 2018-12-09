«ريمونتادا» النصر تفسد انتصار الهلال

المصدر: الرياض - د ب أ

أفلت النصر من الهزيمة أمام مضيفه الهلال، وحقق أمامه تعادلاً مثيراً 2 - 2 في مباراة ديربي الرياض، التي جمعت بينهما أمس على ملعب استاد «جامعة الملك سعود» ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الهلال بهدفين سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين الثالثة و18، ثم حقق النصر «ريمونتادا» العودة للمباراة بهدفين سجلهما جوليانو فيكتور دي باولا وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 73 و78. ورفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الدوري، وتتبقى له مباراة مؤجلة، كما رفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في الوصافة.