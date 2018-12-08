«جي كيه» راعياً لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرماية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات 2018، عن توقيع اتفاقية رعاية مع «شركة جي كيه للاستثمار» لتكون راعياً رسمياً للبطولة التي تطوف قارات العالم كل عام.

وتشارك فيها أفضل راميات العالم في كل صنوف الرماية الأولمبية، وأشار إلى أن اتفاقية الرعاية سوف تضيف أبعاداً جديدة للبطولة، التي تحمل اسماً غالياً علينا وهو اسم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.وأضاف: نثمن الرعاية ونعتبرها نقطة تحول لها أهميتها في الترويج للحدث الأبرز على صعيد رماية السيدات في العالم.