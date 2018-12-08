«أبوظبي» يتوج بلقب السرعة في مونديال الفورمولا1

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج فريق أبوظبي رسميا بلقب السرعة وأفضل زمن، وذلك عقب انتهاء منافسات سباق أفضل زمن والذي جرى ضمن مراسم الجولة السادسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 مساء أمس على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وسجل الفريق الإماراتي رقما قويا في المنافسة بحسم أحد ألقاب البطولة وقبل نهاية الموسم بجولة كاملة، وذلك بوصول زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك إلى النقطة رقم 87 من خلال الترتيب العام للمنافسة على لقب السرعة وابتعاده وبفارق أكثر عن عشرين نقطة، وهو أيضا زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي والذي وصل للنقطة 65 في الترتيب العام.

وكان زروق أبوظبي 35 قد حقق الزمن الأسرع والأفضل بتحقيقه 42,81 ثانية، في حين حلت النرويجية ميريت ستروموي في المركز الثاني بزمن وقدره 43,18 ثانية في مسار السباق وحلول زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي بزمن وقدره 43,25 ثانية.

في حين حل زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي في المركز السادس بزمن وقدره 44,13 ثانية وهو الزمن الذي لا يرضي طموح صاحبه تورنتي والذي يسعى لتحقيق مراكز أفضل عبر الموسم. وتنطلق زوارق أبوظبي من المراكز الستة الأولى في المنافسة اليوم، وذلك بعد التفوق الكبير للفريق الإماراتي في جولة العاصمة واستمراره في المنافسة على كافة ألقاب البطولة بقوة وعلى خط زوارقه الثلاثة معاً.