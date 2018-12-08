الكشف عن مضمار سباق السعوديّة للفورمولا إيه

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

كشفت اللجنة المنظمة لسباق «السعوديّة للفورمولا إيه – الدرعية 2018» عن المضمار الخاص بالسباق الكبير والمرتقب والذي تحتضنه المملكة خلال الفترة 13-15 الجاري في مدينة الدرعية التاريخية.

وذلك خلال جولة قام بها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ والأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية؛ وكارلو بوتاجي، الرئيس التنفيذي لشركة «سي بي إكس» التي تتولى الترويج للسباق ، وعدد من وسائل الإعلام ، حيث يشكّل هذا المضمار ساحة تنافسيّة بين سائقي فورمولا إي من 11 فريقاً.