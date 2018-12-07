بالفيديو.. مدرب يجثو أمام الحكم راجياً زيادة الوقت بدل الضائع

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت مباراة "تسيسكا صوفيا" وضيفه "لودوغوريتس" ضمن الجولة الـ16 من منافسات الدوري البلغاري لكرة القدم أمس، حدثا طريفا كان بطله مدرب أصحاب الأرض، وفق ما رصدت "روسيا اليوم".

وعند إعلان الحكم الرابع دقيقتين وقتا بديلا عن الضائع في المباراة التي كانت نتيجتها تشير للتعادل 1-1، جثا الإنجليزي نيستور إلمايسترو على ركبتيه طالبا من الحكم زيادة الوقت البديل عن الضائع، الذي برأيه يجب أن يكون أكثر من دقيقتين، خصوصاً أن فريقه كان يلعب بزيادة عددية بعد طرد أحد لاعبي الفريق المنافس في الدقائق الأخيرة من المباراة ولديه أفضليه تسجيل هدف الفوز في حال اللعب لفترة أطول.

وبهذا التعادل، فشل تسيسكا الوصيف في تقليص فارق النقاط الست الذي يفصله عن المتصدر لودوغوريتس.

بالفيديو.. مدرب يجثو أمام الحكم راجياً زيادة الوقت بدل الضائعhttps://t.co/i1Fh78U6Qm#البيان_الرياضي pic.twitter.com/qbCGFh49Pn — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٧ ديسمبر ٢٠١٨