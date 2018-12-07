ماراثون زايد برأس الخيمة احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

نظّمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية «ماراثون زايد» احتفاءً باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات بمشاركة 300 متسابق على كورنيش القواسم برأس الخيمة.

وشهد الماراثون خلف سالم بن عنبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وشهد مشاركة مختلف الفئات العمرية من رجال ونساء وأطفال وشباب، كما شهد تنظيم وإشراف مميز من الكابتن أحمد تيم، وفريق شبابي تطوعي عمل على إخراج الحدث بصورة رائعة نالت استحسان الجميع.

وأشار خلف سالم بن عنبر إلى أن ماراثون زايد جاء مواكباً لاحتفالات اليوم الوطني ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وللتعريف بأهداف جمعية الإمارات في توعية الفرد والمجتمع بفوائد الرياضة التي تساعد وتحقق السعادة للإنسان بعيداً عن الأمراض.