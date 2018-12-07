طيران الإمارات تستضيف أسطورة البيسبول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف طيران الإمارات، التي ترعى فريق «لوس أنجليس دودجرز»، أسطورة البيسبول أوريل هيرشيزر، ونجمي الفريق واللعبة روس ستريبلينغ وبوب غيرين. ويعدّ هيرشيزر، المعروف أيضاً باسم «بولدوغ»، أحد أشهر نجوم لعبة البيسبول وقد بلغ قمة شهرته في موسم عام 1988 حين قاد فريقه دودجرز لنيل لقب سلسلة بطولة العالم، وحطم الأرقام القياسية وحصل على لقبي MVP ورياضي العام وغيرهما من الألقاب الأخرى.

وسوف يزور لاعبو دودجرز الجمعة المقبل ملعب دوري طيران الإمارات دبي للناشئين Dubai Little League، حيث يمكن لناشئي البيسبول والمشجعين الطموحين لقاء نجومهم المحترفين أبطال الدوري الكبير.

وسيتواجد لاعبو «دبي دودجرز»، فريق ليتل ليغ الذي تدعمه طيران الإمارات ولوس أنجليس دودجرز، على أرض الملعب لتلقي حصص تدريبية طوال اليوم على أيدي نجمي الفريق الزائرين. كما ستتاح الفرصة أمام العائلات والأصدقاء لمقابلة أوريل ونجمي دودجرز الآخرين، والحصول على تواقيعهم ومشاهدة المباريات.

وكانت طيران الإمارات ونادي دودجرز لوس أنجليس دودجرز قد أبرما شراكة منذ عام 2016 بهدف دعم جهود تطوير لعبة البيسبول في دبي والإمارات. وتضمنت الشراكة التزام الطرفين باحتضان مواهب 500 لاعب في مختلف فئات دوري دبي للناشئين.