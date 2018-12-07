مان سيتي على قمة أوروبا

المصدر: إعداد: زياد فؤاد ــ غرافيك: حسام الحوراني

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يتربع مانشستر سيتي على قمة الأندية الأوروبية قبل انقضاء نصف الموسم الأوروبي، من حيث الأرقام والمعدلات في كل الخطوط، متصدراً الدوري الإنجليزي، أهم البطولات الأوروبية.

45

مان سيتي ليس الأكثر تهديفاً في أوروبا، حيث يحتل الصدارة باريس سان جيرمان وسجل 49 هدفاً، بينما مان سيتي سجل 45 هدفاً، ولكن شتان بين قوة البريميرليغ والدوري الفرنسي الضعيف نسبياً مقارنة بالدوري الإنجليزي.

الاستحواذ

مان سيتي

64.3

تشلسي

63.1

ريال مدريد

60.4

دقة التمرير

مان سيتي

89.4

برشلونة

88.8

تشلسي

88.6

06

مان سيتي هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية، الذي لم يتلق أي خسارة أو تعادل وفاز في آخر 6 مباريات بالدوري، يليه ليفربول الذي كسب 5 من آخر 6 مباريات، كذلك يوفنتوس لم يخسر سوى مباراة وحيدة من مبارياته الست الأخيرة.

19.1

مان سيتي هو أكثر الأندية الأوروبية تسديداً على المرمى، حيث يبلغ معدل تسديداته 19.3 تسديدة في كل مباراة، يليه يوفنتوس الإيطالي، ومعدل تسديداته 19.1 تسديدة في كل مباراة، ويحل نابولي ثالثاً بمعدل تسديد يبلغ 18.5 تسديدة في كل مباراة.

متوسط الفاعلية

مان سيتي

7.19

سان جرمان

7.13

بوروسيا دورتموند

7.05

يوفنتوس

7.05

القوة الدفاعية

استخلاص الكرة

12.2

التوقع

10.2

معدل ارتكاب الأخطاء

18 %

07

مان سيتي هو ثاني أقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي، ومني مرماه بسبعة أهداف فقط في 15 مباراة، بينما يحل أولاً ليفربول ولم يدخل مرماه سوى 6 أهداف، في حين أن المركز الثالث هو توتنهام ولكن بمسافة كبيرة، حيث أصيب مرماه بـ16 هدفاً.