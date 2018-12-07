تأجيل ديربي «كوت دازور» الفرنسي

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس إرجاء مباراة ديربي «كوت دازور» بين موناكو ونيس التي كانت مقررة امس ضمن المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق عدة على خلفية احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء».

وقالت الرابطة إن المباراة التي كانت مقررة على ملعب لويس الثاني في موناكو أرجئت بعد طلب من حكومة الإمارة المتوسطية «بالتعاون» مع السلطات في دائرة شرطة منطقة «الألب ماريتيم» التي تتضمن مدينة نيس. ويأتي هذا القرار بعد إرجاء مباراتي باريس سان جرمان مع مونبلييه، وتولوز مع ليون للأسباب ذاتها.