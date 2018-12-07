الحضري يبحث عن فريق جديد

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

انتهت العلاقة بين الحارس المصري المخضرم، عصام الحضري، وناديه الإسماعيلي، بعد أن أشار الحارس إلى أنه لم يستطع أن يعطي النادي كل ما لديه، لذا كلّف وكيل أعماله بإنهاء العلاقة بالتراضي، لكن نهاية العلاقة مع الإسماعيلي، لم تكن الخطوة الأخيرة للحارس صاحب الـ (46 عاما) في الملاعب، بل ألمح إلى أن هناك نادياً جديداً يطلب التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ولن يتحدث في الأمر إلا بعد دخول المفاوضات مرحلة الجدية.

من ناحية أخرى، اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، لائحة شؤون اللاعبين الجديدة، والتي من بين بنودها مساواة اللاعب المصري بنظيره الأجنبي، في حال فسخ التعاقد معه من جانب ناديه، وهو ما يعني حصول اللاعب على قيمة عقده بالكامل.