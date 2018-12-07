المصدر: لوس آنجليس - أ ف ب

تألق صانع ألعاب غولدن ستايت ووريز، بطل الموسمين الماضيين، ستيفن كوري، مجدداً، وقاد فريقه إلى فوز صريح على مضيفه كليفلاند كافالييرز 129-105، بتسجيله 42 نقطة، فيما بات نجم أوكلاهوما سيتي، ثاندر راسل وستبروك، أفضل ثالث لاعب في تاريخ الدوري في الـ «تريبل دابل».

في المباراة الأولى، أثبت كوري أن الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في 11 مباراة، أصبحت من الماضي في ثالث مباراة يخوضها، بعد عودته، بعد أن أمطر سلة غريمه في المواسم الأربعة الأخيرة بـ 42 نقطة.

وفي غياب «الملك»، ليبرون جيمس، المنتقل في بداية الموسم من كليفلاند إلى لوس آنجلس ليكرز، وكيفن لوف، لإجرائه عملية في إصبع القدم، استعرض كوري ورفاقه في هذه المباراة، وعمقوا جراح الغريم، الذي يقبع في المركز الثالث عشر.