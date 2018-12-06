شاهد.. هدف عابر للقارات

المصدر: البيان الالكتروني

سجل آدم هيميل لاعب فريق "سانت ميرين" هدفا رائعا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه "هيبرنيان" أمس الأربعاء في الجولة الـ 16 من الدوري الإسكتلندي لكرة القدم.

وفي الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، لاحظ هيميل تقدم حارس الخصم عن مرماه ليطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من قبل منتصف الملعب، ولم يستطع حارس أصحاب الأرض اللحاق بالكرة التي عانقت شباكه.

وانتهى اللقاء وفق "روسيا اليوم" بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ويحتل هيبرنيان المركز الثامن بـ 20 نقطة، فيما يأتي سانت ميرين بـ 9 نقاط في المركز الـ 11 من الدوري الإسكتلندي لكرة القدم.