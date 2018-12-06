لاعب حتا ينجو من الموت

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

أنقذت العناية الإلهية لاعب الكرة الطائرة في نادي حتا خالد خليفة بعد تعرضه لحادث مروري بليغ صباح أول من أمس، بسبب انفجار إطار المركبة أدى إلى انعطافها عن المسار وتدهورها على طريق حتا.

وتم نقل اللاعب على وجه السرعة إلى مستشفى حتا حتى التأكد من استقرار حالته. وكشف خالد خليفة «27 عاماً»، لـ«البيان الرياضي» إن الحادث وقع في الساعة الرابعة فجراً أثناء عودته إلى البيت قادماً من فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في دبي برفقته صديقه الذي تدخلت فرق الإنقاذ لإخراجه بعد انحشاره في المركبة وتعرضه لإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح. وأضاف اللاعب، إنه رغم الإصابة إلا أنه سيحرص على التواجد في المدرجات خلف الفريق في مباراة الجولة الثانية لدوري رجال الطائرة أمام الظفرة غداً.