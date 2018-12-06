مهرجان رياضي كبير في لبنان احتفالاً بعام زايد

المصدر: بيروت - البيان الرياضي

بمناسبة عام زايد وتحت رعاية الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الإمارات لدى لبنان نظم النادي المتحد الطرابلسي مهرجاناً رياضياً حافلاً بعنوان كأس زايد للتحدي وذلك بمجمع الصفدي الرياضي بشمال لبنان بحضور حشد كبير من القيادات السياسية والرياضية، وقد توج الحدث بمباراة ودية جمعت بين ناديي بيروت وصيف العرب في كرة السلة والمتحد أحد أندية المقدمة في الدوري اللبناني.

وفي الختام قام الدكتور حمد الشامسي راعي المهرجان ونديم حكيم رئيس نادي بيروت وأحمد الصفدي رئيس نادي المتحد بتوزيع الجوائز والكؤوس على الأكاديميات الرياضية وبطل كأس زايد للتحدي، وأشاد الشامسي بنجاح المهرجان قائلاً إنه كان مميزاً في كل شيء وطالب سفير الإمارات بتكرار مثل هذه المهرجانات، منوهاً بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين الإمارات ولبنان ومقدماً الشكر للواء م. إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة على دعمه لهذه الفكرة.