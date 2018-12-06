بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور تنطلق اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق، اليوم، النسخة الثانية من بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح التي تمثل أولى بطولات موسم الصيد بالصقور 2018/‏2019. ويقام الحدث، الذي يحظى باهتمام كبير من قِبل راعي البطولة، بباحة أرض الاحتفالات في منطقة مضب بالفجيرة، بتنظيم وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأعلن العميد محمد راشد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة، عن غلق باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من يوم أمس، بمشاركة أكثر من 500 صقار، وتضم خمس فئات، إذ تبدأ المنافسات بالفئات الجير قرموشة فرخ والجير تبع فرخ، بينما تقام منافسات فئة الجير بيور فرخ وفئة الجير شاهين فرخ في اليوم التالي، على أن تُختتم البطولة بفئة القرموشة جرناس وفئة الجير تبع جرناس.