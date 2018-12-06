مدارس السيتي تواصل توسعها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد مدارس السيتي لكرة القدم لتوسيع برنامجها التدريبي في دبي، مع الإعلان عن توفير موقع تدريب ثانٍ في مدرسة هارتلاند إنترناشيونال في منطقة ند الشبا، وذلك تبعاً للنجاح الذي شهده إطلاق مدارس السيتي لكرة القدم في دبي، ومواصلة مساعيها لإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من اللاعبين الصغار الواعدين لتطوير مهاراتهم في لعبة كرة القدم، تحت إشراف مدربين محترفين من النادي حامل لقب بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز. ويتولى الطاقم التدريبي، الذي اكتسب خبراته من العمل في استاد الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية، مهمة الإشراف على الحصص التدريبية في الموقع الجديد.